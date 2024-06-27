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Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы

В мире Материалы 27 июня 2024 01:36 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, Сборная Турции встретится с Австрией.

Стадия плей-офф начнется с 29 июня.

Плей-офф

29 июня
1/8 финала
20:00. Швейцария – Италия (Берлин)
23:00. Германия – Дания (Дортмунд)

30 июня
20:00. Англия - Словакия (Хельзенкирхен)
23:00. Испания – Грузия (Кёльн)

1 июля
20:00. Франция - Бельгия (Дюссельдорф)
23:00. Португалия – Словения (Франкфурт)

2 июля
20:00. Румыния - Нидерланды (Мюнхен)
23:00. Австрия – Турция (Лейпциг)

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