Армения и США начали переговоры по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере - Мирзоян

БАКУ /Trend/ - Армения и США начали переговоры по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере.

Как передает Trend, об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе церемонии подписания документа Комиссии по стратегическому партнерству с США в Вашингтоне.

"Армения продолжает придерживаться мирной повестки и активно сотрудничает с США для достижения общей цели. Мы начинаем переговоры по соглашению о ядерном сотрудничестве с США, известному как Соглашение 123.

Это создаст основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному ядерному развитию с соблюдением самых высоких стандартов безопасности и нераспространения. Мы готовы продолжать сотрудничество с новой администрацией США для реализации амбициозных целей, закрепленных в Хартии нашего стратегического партнерства", - сказал он.