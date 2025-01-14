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Армения и США начали переговоры по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере - Мирзоян

В мире Материалы 14 января 2025 23:20 (UTC +04:00)
Армения и США начали переговоры по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере - Мирзоян
Фото: Госдепартамент США

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Армения и США начали переговоры по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере.

Как передает Trend, об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе церемонии подписания документа Комиссии по стратегическому партнерству с США в Вашингтоне.

"Армения продолжает придерживаться мирной повестки и активно сотрудничает с США для достижения общей цели. Мы начинаем переговоры по соглашению о ядерном сотрудничестве с США, известному как Соглашение 123.

Это создаст основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному ядерному развитию с соблюдением самых высоких стандартов безопасности и нераспространения. Мы готовы продолжать сотрудничество с новой администрацией США для реализации амбициозных целей, закрепленных в Хартии нашего стратегического партнерства", - сказал он.

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