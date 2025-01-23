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В Турции задержаны должностные лица в связи с пожаром в отеле

В мире Материалы 23 января 2025 08:45 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ — В турецкой провинции Болу задержаны заместитель мэра и заместитель начальника местной пожарной службы в рамках расследования пожара в отеле, который унес жизни 79 человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, ранее были арестованы девять человек, включая владельца отеля.

Пожар начался 21 января около 03:30 ночи на четвёртом этаже 11-этажного здания. Для ликвидации огня были задействованы 30 пожарных машин и 28 автомобилей скорой помощи.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын заявил, что причина пожара пока не установлена, однако предполагается, что возгорание могло начаться на этаже, где располагался ресторан. В момент происшествия в отеле находились 234 гостя.

По факту инцидента ведётся масштабное расследование.

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