В Турции задержаны должностные лица в связи с пожаром в отеле

БАКУ /Trend/ — В турецкой провинции Болу задержаны заместитель мэра и заместитель начальника местной пожарной службы в рамках расследования пожара в отеле, который унес жизни 79 человек.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, ранее были арестованы девять человек, включая владельца отеля.

Пожар начался 21 января около 03:30 ночи на четвёртом этаже 11-этажного здания. Для ликвидации огня были задействованы 30 пожарных машин и 28 автомобилей скорой помощи.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын заявил, что причина пожара пока не установлена, однако предполагается, что возгорание могло начаться на этаже, где располагался ресторан. В момент происшествия в отеле находились 234 гостя.

По факту инцидента ведётся масштабное расследование.