В Ракке из массового захоронения извлекли тела 44 жертв боевиков ИГ

31 декабря 2017 21:41 (UTC+04:00)

Тела еще 44 жертв боевиков террористической группировки ИГ были извлечены из второй массовой могилы, обнаруженной под сирийской Раккой, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство SANA.

Накануне агентство сообщило об обнаружении двух массовых захоронений жертв ИГ в окрестностях Ракки, которая находилась под контролем группировки с 2014 по октябрь 2017 года. После обнаружения могил из первой были извлечены останки не менее 115 человек, в том числе военных и гражданских лиц.

"Работы по извлечению тел погибших из второй массовой могилы… к юго-востоку от города Дабси-Афнан завершены с извлечением 44 тел мирных жителей и военных, которых казнила экстремистская группировка ИГ, когда находилась в западных пригородах Ракки", — сообщил агентству начальник полиции соседней провинции Алеппо Исам аш-Шали.

Он отметил, что принимаются правовые и технические меры, чтобы установить личности погибших и передать их останки родственникам.

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