В Египте 11 человек погибли в крупном ДТП

2 февраля 2018 18:35 (UTC+04:00)

Одиннадцать человек погибли, еще 29 получили ранения в результате крупного ДТП, произошедшего в пятницу на трассе к югу от Каира, сообщило министерство здравоохранения Египта, передает РИА Новости.

По имеющейся информации, инцидент произошел в провинции Эль-Минья, в аварию попали четыре транспортных средства, в том числе пассажирский микроавтобус.

Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.

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