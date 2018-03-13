В секторе Газа задержали подозреваемых в подрыве кортежа палестинского премьера

Полиция сектора Газа задержала нескольких подозреваемых в причастности ко взрыву на пути следования кортежа палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, сообщил представитель правоохранительных органов Ияд аль-Бузум, передает РИА Новости.

Сам Хамдалла не пострадал и продолжает поездку по анклаву, который контролируется оппозиционным исламистским движением ХАМАС.

"Силами полиции задержаны несколько подозреваемых во взрыве кортежа премьер-министра Рами Хамдаллы", — сказано в заявлении аль-Бузума.

Источник в местных силовых структурах сказал РИА Новости, что во взрыве подозреваются активисты джихадистских группировок, враждующих с ХАМАС и идеологически близких к террористам из "Исламского государства".

Взрывное устройство сработало вскоре после того, как Хамдалла пересек пограничный переход "Эрез", следуя в сектор Газа транзитом через Израиль с Западного берега реки Иордан.

Палестинская национальная администрация назвала случившееся "трусливым нападением" и возложила ответственность за него на ХАМАС.

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