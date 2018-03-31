Палестина призвала Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа

Палестина призвала Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля в секторе Газа, где за последний день в результате столкновений погибли 15 человек, и защитить палестинцев, говорится в письме постоянного наблюдателя государства Палестина при ООН Рияда Мансура, направленном председателю Совета, передает РИА Новости.

"Мы призываем международное сообщество прямо осудить преступные и незаконные действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа", - говорится в направленном в пятницу документе. Письмо было распространено всем членам СБ.

"Израиль должен быть привлечен к ответственности за свои преступления, в том числе сегодняшние убийства невиновных палестинцев", - заявил постоянный наблюдатель Палестины.

На данный момент сообщается минимум о 15 погибших палестинцах и еще более тысячи раненых после столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа в пятницу.



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