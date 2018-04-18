В Эр-Рияде откроется первый за последние 40 лет общественный кинотеатр

Первый за последние почти 40 лет общественный кинотеатр откроется в Саудовской Аравии в среду, начало кинопоказов в одной из самых консервативных стран в мире следует за первым в истории страны концертом и проведением первой недели моды, передает РИА Новости.

Фильмом, с которого стартует начало работы кинотеатров в королевстве после долгих лет запрета, станет супергеройский боевик от Marvel "Черная пантера".

Сначала кино покажут в столице саудовского королевства Эр-Рияде. Фильм продемонстрируют в кинозале на 620 мест в финансовом центре имени короля Абдаллы.

В день показа фильма пройдет специальное празднование, организованное крупнейшей американской сетью кинотеатров AMC Entertainment, которой власти королевства в среду выдали лицензию на показ кинокартин.

Работа кинотеатров Саудовской Аравии была запрещена

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