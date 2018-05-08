При взрыве автомобиля на севере Ливии погибли двое военных

8 мая 2018 17:37 (UTC+04:00)

Два солдата погибли, трое получили ранения в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Сирт на севере Ливии, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы 276-го пехотного батальона аль-Мунзир аль-Хартуш.

По словам собеседника агентства, начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого находился смертник, подорвался неподалеку от КПП №90, принадлежащего ливийской армии, на востоке города Сирт.

"Два человека погибли, трое ранены в рядах сил ливийской армии в результате взрыва", — сообщил аль-Хартуш.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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