Аббас рассказал о предложении Белого дома объединить Палестину и Иорданию

Белый дом в качестве одного из вариантов решения арабо-израильского конфликта рассматривает идею объединения Палестины и Иордании, следует из заявлений Махмуда Аббаса. В Иордании подобный вариант урегулирования уже отвергли, сообщает РБК.

На переговорах по урегулированию арабо-израильского конфликта представители Белого дома предложили лидеру Палестины Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией, сообщает израильский 10-й канал со ссылкой на слова самого Аббаса на встрече с представителями израильского Кнессета. Информацию об этом подтвердило правительство Иордании, опубликовав соответствующее сообщение с отказом от подобной идеи.



Согласно словам Аббаса, представлявшие США на переговорах старший советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер и cпецпредставитель Вашингтона Джейсон Гринблатт выступили с предложением об отказе от решения конфликта путем создания независимого арабского государства. Вместо этого была высказана идея создать конфедерацию Палестины и Иордании со столицей в Аммане. По данным телеканала «Аль-Маядин», в ответ на это Аббас заявил, что готов согласиться на подобный вариант только при условии вхождения Израиля в эту конфедерацию.



«Посланники США спросили меня, верю ли я в возможность конфедерации с Иорданией. Я ответил да, но я хочу увидеть трехстороннюю конфедерацию с Иорданией и Израилем… После я спросил, могут ли израильтяне принять такое предложение», — цитирует слова Аббаса The Jerusalem Post.

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