МИД России рассказал о работе по созданию конституционной комиссии в Сирии

6 октября 2018 13:51 (UTC+04:00)

Работа по созданию сирийской конституционной комиссии активизируется, осталось согласовать список представителей гражданского общества. Об этом заявил спецпредставитель президента, замглавы МИД России Михаил Богданов, передает в субботу РИА Новости.

"Сейчас активизируется работа по созданию конституционной комиссии в Женеве. Сирийское правительство дало своих кандидатов, сирийская оппозиция дала своих кандидатов. Сейчас вопрос в том, кто будет представлять так называемую третью треть: гражданское общество", — сказал Богданов.

Напомним ,вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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