В канун Рождества в Египте открыли крупнейший на Ближнем Востоке коптский собор и мечеть

Крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке коптский Собор Рождества Христова и мечеть Аль-Фаттах аль-Алим, которая призвана стать одной из самых больших в мире, открылись в воскресенье в новой административной столице Египта в пригороде Каира, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС. Государственное египетское телевидение ведет в прямом эфире трансляцию торжественной церемонии одновременной инаугурации двух молельных комплексов - для христиан и мусульман, проживающих в республике. В торжествах принимают участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, коптский патриарх папа Тавадрос II, палестинский руководитель Махмуд Аббас, члены египетского правительства, аккредитованные в Каире послы иностранных государств, армейское командование страны. С обращением из Ватикана по видеосвязи к собравшимся обратился Папа Римский Франциск, который пожелал всем мира и блага.

Новый главный Кафедральный собор страны занимает площадь 7500 кв. м и рассчитан на 8200 прихожан. В архитектурном плане храм представляет собой куполообразное здание с колоннами и двумя колокольнями на заднем плане высотой 60 м. Купол имеет диаметр 40 м и возвышается на 39 м над землей. Весь соборный комплекс, на котором разместятся большая и малая церкви, патриаршая резиденция, зал приемов, приходская школа, офисные помещения, охватывает площадь в 63 тыс. кв. м.

Частично храм был открыт еще год назад, когда в его недостроенном здании 6 января 2018 года была впервые проведена рождественская служба. Тогда на ней также присутствовал президент страны. На строительство храмового комплекса ушло два года, а средства для его возведения были собраны из пожертвований прихожан и бизнесменов страны.

Одновременно с храмом ас-Сиси открыл и мечеть Аль-Фаттах аль-Алим, которая станет главной мечетью страны. Грандиозный молельный дом, рассчитанный одновременно на 17 тыс. человек, призван стать одним из крупнейших в мире. Мечеть вместе с прилегающей к ней территорией занимает площадь размером свыше 6300 кв. м. В Аль-Фаттах аль-Алим устроено шесть входов для мужчин и специальный подъезд для женщин.

У новой мечети есть пять куполов. Диаметр располагающегося над центральным залом основного купола составляет 33 м, а высота - 28 м. Венчают весь архитектурный ансамбль четыре белых минарета, высота каждого из которых - 90 м. Вечером там прозвучал первый азан (призыв на молитву).

Папа Тавадрос II выступил в новой мечети с торжественной речью, что является уникальным актом для Египта наших дней. До него ровно сто лет назад это сделал протоиерей Сергиус, который в дни революции 1919 года выступил в мечетях Аль-Азхар и Ибн-Тулуна в Каире. С ответной речью в стенах Кафедрального собора выступил верховный имам крупнейшего в мире исламского университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тейиб. Одновременное открытие христианского храма и мечети в Египте, где 10% населения исповедуют православное христианство, призвано продемонстрировать приверженность этой страны политике толерантности и терпимости, а также единство ее жителей.

На это же указал и президент Абдель Фаттах ас-Сиси, который на церемонии открытия Кафедрального собора воздал должное всем, кто "пожертвовал своими жизнями ради Египта, не делая различий между христианами и мусульманами".

В преддверии православного Рождества, которое египетские копты отмечают 7 января, в стране были значительно усилены и без того жесткие меры безопасности. В районах католических и христианских храмов в столице и ее окрестностях усилено присутствие полиции, все машины эвакуированы из окрестных улиц, по периметру церквей выставлены металлические заграждения.

Накануне у одной из церквей на востоке Каира было обнаружено самодельное взрывное устройство. При разминировании погиб офицер полиции, еще двое сотрудников силовых структур получили ранения. Президент ас-Сиси на торжественной церемонии призвал всех собравшихся почтить минутой молчания память погибшего полицейского.

Новая административная столица, которая так официально и называется, в полном объеме должна быть запущена в 2020 году. Она возводится в 40 км к востоку от Каира, и планируется, что туда переедут многие государственные учреждения и министерства, компании, посольства иностранных государств. Там возводятся жилые комплексы, образовательные центры, в том числе высшие учебные заведения, гостиницы.

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