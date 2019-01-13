Авиакомпании ОАЭ, Омана и Бахрейна готовятся возобновить полеты в Дамаск

13 января 2019 03:58 (UTC+04:00)

Авиакомпании ОАЭ, Омана и Бахрейна готовятся возобновить прямое авиасообщение со столицей Сирии Дамаском, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявила гендиректор управляющей аэропортом Дамаска компании Syrian Air Шафа ан-Нури.

"Делегация авиакомпании Oman Air посетила в четверг международный аэропорт Дамаска и ознакомилась с его техническим состоянием в качестве подготовки к возобновлению полетов в сирийскую столицу", - заявила ан-Нури агентству SANA.

По ее словам, с просьбой провести аналогичную проверку к сирийской стороне обратились бахрейнская авиакомпания Gulf Air и эмиратская Etihad. Ан-Нури отметила, что данные проверки также пройдут в рамках "подготовки к возобновлению авиасообщения с Дамаском".

На данный момент полеты в ОАЭ из Дамаска выполняют Syrian Air и частная сирийская авиакомпания Cham Wings. Syrian Air также запустила рейсы в Бахрейн. В Оман из Дамаска можно попасть лишь с пересадкой в ОАЭ.

В декабре ОАЭ открыли посольство в Дамаске спустя шесть лет перерыва, вслед за ними посольства могут вновь открыть Бахрейн и Кувейт.

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