Иордания согласилась принять встречу по Йемену по предложению ООН

Иордания примет встречу сторон йеменского конфликта по предложению спецпосланника ООН Мартина Гриффитса, сообщил МИД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство согласилось на просьбу офиса спецпосланника генсека ООН по Йемену принять в Аммане встречу между представителями йеменского правительства и движения "Ансар Алла" для обсуждения пунктов соглашения об обмене пленными и заключенными", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении официального представителя МИД.

В министерстве отметили, что поддерживают усилия по прекращению йеменского кризиса.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года под эгидой ООН прошел раунд межйеменских консультаций, на котором сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе войск из портового города Ходейда, за который более полугода идут бои. В конце декабря Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня Ходейде. Основными параметрами документа стали поддержка прекращения огня в порту и его окрестностях, а также направление в этот район на 30 дней наблюдателей ООН.

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