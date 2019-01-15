ООН впервые с июля 2018 года доставила продовольствие в труднодоступные районы Йемена

15 января 2019 15:34 (UTC+04:00)

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН впервые с июля прошлого года смогла доставить помощь нуждающемуся населению в труднодоступных районах йеменской провинции Ходейда. Это стало возможным благодаря деэскалации, достигнутой в последнее время, после проведения в декабре в Стокгольме консультаций между сторонами конфликта, сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВПП Эрве Верхузел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Впервые после ужесточения боев в июне 2018 года ВПП смогла оказать помощь в труднодоступных районах - Эт-Тухейте и Дарахими, - сказал он. - Это произошло благодаря хрупкой деэскалации в последние дни, после мирных переговоров в декабре в Стокгольме".

Как отметил Верхузел, всего из Адена и Ходейды в эти районы было доставлено 3334 тонны продовольствия. Помощь получили 8125 семей в Эт-Тухейте и 2662 - в Дарахими. По словам официального представителя, это "первые гуманитарные поставки с июля 2018 года". Всего же в декабре ВПП предоставила помощь 9,5 млн жителей Йемена.

С 6 по 13 декабря во дворце Йоханнесберг под Стокгольмом прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Стороны, встретившиеся впервые за 2,5 года, подписали соглашение об обмене пленными и вручили друг другу списки узников. В ходе консультаций правительство страны и представители мятежного движения "Ансар Аллах" также достигли соглашения о прекращении огня в Ходейде.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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