Саудовская Аравия планирует закрыть сделку по вхождению в "Арктик СПГ - 2" в 2019 году

Компания Saudi Aramco планирует закрыть сделку по вхождению в российский проект "Арктик СПГ - 2" в 2019 году. Об этом журналистам сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, который занимает пост председателя совета директоров компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу сказать, что намерения Aramco [о вхождении в проект "Арктик СПГ - 2"] серьезны. Совет директоров решил ускорить эти переговоры. Там нужно еще договориться о цене, об условиях. Я надеюсь, что в 2019 году нам удастся закрыть эту сделку", - сказал он, подтвердив, что планы по вхождению в "Арктик СПГ - 2" основаны на намерениях саудовской компании стать одним из ключевых игроков на рынке СПГ.

"Независимо от того, состоится ли эта сделка, Aramco станет важнейшим участником рынка газа. Это касается как добычи, так и трейдинга. С трейдинга, вероятно, мы и начнем. Я думаю, что первые поставки СПГ Aramco может начать уже в 2020 году", - добавил он.

Аль-Фалех добавил, что Saudi Aramco ведет переговоры об СПГ проектах не только с Россией, но и с США, Австралией и другими партнерами. Он также отметил, что планы компании по увеличению добычи газа будут реализованы за счет запасов сланцевого газа.

В среду Эр-Рияд посетила российская деловая миссия, в рамках которой обсуждалось сотрудничество в энергетике и других сферах. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что компании из РФ также заинтересованы в реализации мегапроекта Неом на берегу Красного моря, они могут принять участие в строительстве морского порта.

Он также прокомментировал состояние сделки по вхождению Saudi Aramco в "Новомет". "Мы надеемся, что сделка может быть закрыта в начале февраля. Мы очень сильно продвинулись сегодня, мы обговорили структуру, так что, думаю, в начале февраля она будет финализирована", - сказал Дмитриев.

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