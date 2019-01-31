Глава МИД Иордании назвал встречу глав МИД пяти арабских стран плодотворной

"Встреча прошла для обмена точками зрения по региональным вопросам, путям сотрудничества для преодоления наших региональных кризисов, достижения безопасности, стабильности, разрешения наших проблем", - заявил министр журналистам.

"Эта встреча была открытым совещанием без повестки, чтобы обсудить, как нам работать, чтобы достичь наших общих для арабского мира интересов. Встреча была положительной, плодотворной и расширенной. В ходе нее мы затронули все вопросы, которые нам необходимо разрешить", - добавил Сафади.