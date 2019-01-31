Глава МИД Иордании назвал встречу глав МИД пяти арабских стран плодотворной

31 января 2019 17:39 (UTC+04:00)

Глава МИД Иордании Айман Сафади назвал плодотворной встречу министров иностранных дел шести арабских стран в районе Мертвого моря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее осведомленной источник сообщил РИА Новости, что восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) станет главной темой переговоров глав МИД Иордании и еще пяти стран, которая состоится в четверг в районе Мертвого моря.

"Встреча прошла для обмена точками зрения по региональным вопросам, путям сотрудничества для преодоления наших региональных кризисов, достижения безопасности, стабильности, разрешения наших проблем", - заявил министр журналистам.

"Эта встреча была открытым совещанием без повестки, чтобы обсудить, как нам работать, чтобы достичь наших общих для арабского мира интересов. Встреча была положительной, плодотворной и расширенной. В ходе нее мы затронули все вопросы, которые нам необходимо разрешить", - добавил Сафади.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала внутреннего конфликта большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи с Сирией.

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