В Ираке задержали шестнадцать человек после крушения парома у Мосула

Шестнадцать человек задержали в Ираке в связи крушением парома возле города Мосул, унесшим жизни почти 80 человек, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой командира боевой части в провинции Найнава Наджма аль-Джабури.

Ранее Высший судебный совет Ирака заявил о решении задержать девять человек в связи с крушением парома.

"Шестнадцать подозреваемых в этом инциденте задержаны, сейчас с ними проводится расследование", - заявил командир.

Туристический паром перевернулся в реке Тигр рядом с районом аль-Габат в Мосуле. Источник в силах безопасности сообщал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня воды в реке. Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал со ссылкой на иракских чиновников, что паром мог перевезти только около 50 человек. По данным телеканала Al-Sumaria, гендиректор управления гражданской обороны Казым Баухан заявил, что был спасен 61 человек.

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