В Алеппо в результате взрыва мины погиб ребенок

14 апреля 2019 18:08 (UTC+04:00)

Взрыв установленной боевиками мины в сирийском Алеппо привел к гибели одного ребенка в квартале Эс-Суккари. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство SANA.

По его информации, двое других детей доставлены в университетский госпиталь с ранениями.

В субботу фугас взорвался в соседнем квартале Эль-Хамдания, где также погибли двое детей и еще пятеро пострадали. В городской полиции отметили, что взрывное устройство было заложено бандформированиями, которые находились в этом районе Алеппо до своего ухода в декабре 2016 года.

5 марта в Алеппо и его окрестностях в результате взрывов мин погибли 13 мирных жителей и еще около 30 человек получили ранения.

Как подчеркивает агентство, террористы минировали дороги, земельные участки, сады и постройки в других регионах Сирии с целью помешать налаживанию там мирной жизни. Сведения о взрывах оставленных боевиками фугасов поступали ранее из провинций Хама, Дераа, Хасеке и Дейр-эз-Зор.

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