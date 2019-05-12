В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило в воскресенье, что четыре торговых судна подверглись "актам вандализма" в районе порта Фуджейра, никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.

Отмечается, что в результате инцидентов человеческих жертв нет, а из кораблей не вытекло никаких опасных жидкостей или топлива.

МИД отметил, что соответствующие органы проводят расследование произошедшего. Ведомство вновь опровергло сообщения об инциденте в самом порту Фуджейра, и призвало международное сообщество принять меры во избежание актов порчи кораблей.

Ранее власти эмирата Фуджейра в ОАЭ опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах. Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил в воскресенье, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров.

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