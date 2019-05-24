Представитель сирийской оппозиции выступила за светскую конституцию страны

24 мая 2019 14:11 (UTC+04:00)

Генсек сирийского оппозиционного Патриотического демократического фронта Мейс Крейди выступает за придание Сирии более светского статуса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я хотела бы, конечно, чтобы наша конституция было полностью светской. Чтобы роль государства полностью определяла следующие моменты: образование, налоги, набор в армию. Если решение зависело бы от меня, то религиозные вопросы должны быть отделены от вопросов государственной жизни", - сказала Крейди на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы живем на Ближнем Востоке, где существует множество конфессий, сект, направлений, и если бы я могла решать эти вопросы, я бы отправила всех сирийских детей учиться в школу, чтобы они учились по общей единой программе и не подвергались влиянию какой-то конкретной религиозной конфессии, которая бы настраивала бы их против какой-то другой. Я выступала бы также за толерантность", - добавила она.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.

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