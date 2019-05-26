Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек

26 мая 2019 01:47 (UTC+04:00)

Не менее 12 человек, в том числе семеро детей, погибли в результате налета саудовских ВВС на административный центр Мавия в йеменской провинции Таиз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил агентству SABAH в субботу представитель мятежников-хуситов в Сане Хишам Шараф Абдалла.

"Удары были нанесены по бензоколонке и расположенному рядом с ней торговому центру, - отметил он. - Это военное преступление, ответственность за которое несет командование аравийской коалиции и ее покровители в лице США и Великобритании".

По словам Абдаллы, саудовские ВВС регулярно нарушают соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года. В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.

Представитель мятежников-хуситов потребовал от ООН и международных гуманитарных организаций "остановить агрессию против йеменского народа и снять морскую блокаду".

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента Абд Раббо Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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