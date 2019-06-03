Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Государственное телевидение Сирии сообщило в ночь на понедельник о ракетной атаке на военный аэродром T4 в северо-западной провинции Хомс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поступают сообщения о вражеской ракетной атаке на военный аэродром T4 в провинции Хомс", - сообщил канал Ikhbariya.

"ПВО Сирии сбила несколько ракет противника над аэродромом, ущерб лишь материальный", - передает корреспондент канала.

Местный источник РИА Новости также сообщил о мощных взрывах, прогремевших в западной части аэродрома, и последовавшем пожаре.

В 2018 году этот аэродром подвергался атакам со стороны Израиля.

В воскресенье израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с сирийской территории. Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот. Сирийское агентство САНА сообщило о гибели трех и ранении семи военных при обстреле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.