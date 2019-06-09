Террористы напали на армейский патруль к югу от Пальмиры

9 июня 2019 01:39 (UTC+04:00)

Патруль сирийской армии подвергся в субботу нападению террористов из группировки "Исламское государство" к югу Пальмиры. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar. По его информации, банда ИГ атаковала военных из засады, в результате трое из них погибли, в том числе один офицер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За последний месяц террористы предприняли несколько вооруженных вылазок в этом секторе Сирийской пустыни. 16 мая они напали на военную колонну, направлявшуюся в провинциальный центр Хомс. В ходе боя погибли и получили ранения свыше 20 солдат.

Ранее нападения на армейские колонны были совершены бандами ИГ в окрестностях оазиса Эс-Сухна, который находится в 70 км к северу от Пальмиры на пути в Дейр-эз-Зор.

Командование ВС республики перебросило на восток Сирии подкрепления, чтобы обезопасить шоссе, идущее от Дамаска к границе с Ираком.

Как отмечает Al-Masdar, террористы ИГ, потеряв контроль над городами на Евфрате, ушли вглубь Сирийской пустыни, откуда совершают нападения на армейские блокпосты и колонны.

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