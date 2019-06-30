Число погибших при обстреле кортежа ливанского министра увеличилось до двух

30 июня 2019 21:25 (UTC+04:00)

Число погибших при обстреле автоколонны ливанского министра по делам беженцев Салеха аль-Гариба в Горном Ливане возросло до двух человек, заявил РИА Новости местный источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее аль-Гариб заявил агентству NNA, что его автоколонну обстреляли неизвестные по дороге в селение Кабр-Шамун в Горном Ливане, в результате ранены три человека. Позднее агентство сообщило, что один из сопровождающих министра погиб.

"Автоколонна министра (по делам беженцев) Салеха аль-Гариба подверглась массированному обстрелу со стороны боевиков. Двое пострадавших скончались от полученных ранений", - сообщил источник.

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