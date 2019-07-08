ОАЭ уходят из Йемена

ОАЭ выводят военный контингент из Йемена. Об этом пишет американский Wall Street Journal, цитируя высокопоставленных представителей западной разведки, передает Trend.
Сообщается, что ОАЭ собираются вывести свои войска из Йемена в ближайшее время.
В последние несколько недель в ОАЭ проводятся обсуждения по этому вопросу.
В ОАЭ намерены завершить 4-летнюю войну в Йемене, даже вопреки позиции Конгресса США.
Сообщается, что за последние несколько недель ОАЭ вывели свои танки, боевые вертолеты и сотни военнослужащих с берегов Красного моря.
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