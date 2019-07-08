ОАЭ уходят из Йемена

8 июля 2019 17:43 (UTC+04:00)

ОАЭ выводят военный контингент из Йемена. Об этом пишет американский Wall Street Journal, цитируя высокопоставленных представителей западной разведки, передает Trend.

Сообщается, что ОАЭ собираются вывести свои войска из Йемена в ближайшее время.

В последние несколько недель в ОАЭ проводятся обсуждения по этому вопросу.

В ОАЭ намерены завершить 4-летнюю войну в Йемене, даже вопреки позиции Конгресса США.

Сообщается, что за последние несколько недель ОАЭ вывели свои танки, боевые вертолеты и сотни военнослужащих с берегов Красного моря.

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