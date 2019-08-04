В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев

4 августа 2019 09:56 (UTC+04:00)

Около 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 570 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 163 человека (женщин – 349, детей – 593)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри САР вернулись 10 сирийцев.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 41 взрывоопасный предмет.

Отмечается, что за сутки восстановлены шесть жилых домов, водонасосная станция и медпункт.

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