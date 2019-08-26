Аравийская коалиция сбила два запущенных йеменскими мятежниками беспилотника

26 августа 2019 06:31 (UTC+04:00)

Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией сбили два беспилотных летательных аппарата, запущенных сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в направлении королевства. Об этом сообщило в понедельник Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя коалиции полковника Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, силы коалиции в воскресенье и понедельник "перехватили и сбили два беспилотника", выпущенных хуситами с площадки в Сане в направлении Саудовской Аравии. Аль-Малики подчеркнул, что любые попытки хуситов запустить дроны обречены на провал.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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