На сирийско-турецкой границе произошел теракт, 12 погибших

15 сентября 2019 21:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Чобанбей на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией, совершен теракт, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, жертвами нападения стали 12 мирных жителей, множество получили ранения.

Как сообщается, заминированный автомобиль взлетел на воздух у местной больницы. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

В результате инцидента зданию больницы нанесен ущерб. Ожидается, что число жертв может возрасти.

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