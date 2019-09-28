В Египте прошли акции в поддержку президента ас-Сиси

Многочисленные акции в поддержку президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Вооруженных сил республики прошли в пятницу в Каире и других городах страны. Они были организованы в противовес пикетам и антиправительственным выступлениям, которые прокатились по нескольким городам ровно неделю назад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает газета Al Ahram, в поддержку руководства страны в Каире и других провинциях на улицы вышли тысячи человек. В столице сразу на нескольких площадках были организованы концерты и выступления артистов, исполнявших патриотические песни. Люди с египетскими флагами скандировали лозунги в поддержку президента и стабильности страны. В ряде провинций марши были инициированы профсоюзами.

Ранее в пятницу ас-Сиси, вернувшись из Нью-Йорка, где он принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, заявил египетским журналистам, что его не беспокоят акции протеста. "Нет оснований для беспокойства. Египетский народ стал более сознательным, его нельзя обмануть", - сказал он. При этом египетский лидер подчеркнул, что при необходимости он может вывести на улицы миллионы своих сторонников.

С утра в Каире были перекрыты все подъезды к площади Тахрир, а также проезды по основным автотрассам. В течение всего дня в городе наблюдалось значительное присутствие полиции, меры безопасности были серьезно усилены.

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