В Египте прошли акции в поддержку президента ас-Сиси

28 сентября 2019 05:00 (UTC+04:00)

Многочисленные акции в поддержку президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Вооруженных сил республики прошли в пятницу в Каире и других городах страны. Они были организованы в противовес пикетам и антиправительственным выступлениям, которые прокатились по нескольким городам ровно неделю назад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает газета Al Ahram, в поддержку руководства страны в Каире и других провинциях на улицы вышли тысячи человек. В столице сразу на нескольких площадках были организованы концерты и выступления артистов, исполнявших патриотические песни. Люди с египетскими флагами скандировали лозунги в поддержку президента и стабильности страны. В ряде провинций марши были инициированы профсоюзами.

Ранее в пятницу ас-Сиси, вернувшись из Нью-Йорка, где он принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, заявил египетским журналистам, что его не беспокоят акции протеста. "Нет оснований для беспокойства. Египетский народ стал более сознательным, его нельзя обмануть", - сказал он. При этом египетский лидер подчеркнул, что при необходимости он может вывести на улицы миллионы своих сторонников.

С утра в Каире были перекрыты все подъезды к площади Тахрир, а также проезды по основным автотрассам. В течение всего дня в городе наблюдалось значительное присутствие полиции, меры безопасности были серьезно усилены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ходе акций протеста в Египте задержано 1000 человек
Другие страны 27 сентября 02:08
В Египте угонщика пассажирского самолета приговорили к пожизненному заключению
Другие страны 24 сентября 21:13
В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
В мире 21 сентября 21:45
Узбекистан подписал 22 соглашения с иностранными компаниями почти на $100 млн
Бизнес 16 сентября 18:27
Египет поддержит Узбекистан при вступлении в ВТО
Бизнес 16 сентября 14:07
МВД Египта объявило о ликвидации террористической группы на Синайском полуострове
Другие страны 15 сентября 15:15
Лента новостей
Канада проведет международные учения по обезвреживанию взрывных устройств
Другие страны 05:26
В двух турецких провинциях нейтрализованы террористы РПК
Турция 04:32
Премьер Ирака согласился открыть пограничный с Сирией КПП 30 сентября
Арабские страны 04:07
Оппозиция готовится инициировать вотум о доверии кабмину Джонсона
Европа 03:53
В работе Twitter произошел сбой
В мире 03:27
Эльмар Мамедъяров встретился со своим греческим коллегой (ФОТО)
Политика 03:09
Пластиковые карты, позволяющие клиентам зарабатывать.
Финансы 02:51
Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа
США 02:44
В Баку вспыхнул пожар в здании İTV
Происшествия 02:09