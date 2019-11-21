Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии

21 ноября 2019 04:01 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила итальянский беспилотник на западе страны, говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам аль-Мисмари, итальянский беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны ЛНА. Он подчеркнул, что верховное командование ЛНА ждет от Италии официального объяснения причины, по которой беспилотник оказался в воздушном пространстве Ливии.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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