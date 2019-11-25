Палестинцы проведут День гнева в знак протеста против признания США еврейских поселений

Палестинцы организуют во вторник всенародный День гнева в знак протеста против признания администрацией США законности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило в понедельник палестинское информационное агентство WAFA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Фракции Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с движением ФАТХ, государственными учреждениями и профсоюзами призывают население выйти на митинги и марши с осуждением американо-израильского заговора против нашего народа и кражи нашей земли", - говорится в обнародованном заявлении. День гнева планируется к проведению на всех палестинских территориях.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. Они представляют собой населенные пункты, созданные по итогам Шестидневной войны 1967 года. В соответствии с резолюцией 181 Генеральной Ассамблеи ООН от 1947 года эти территории предназначались для создания арабского государства (План ООН по разделу Палестины), поэтому считаются оккупированными.

Израиль, который называет данные районы Иудеей и Самарией, определяет их как спорные. В сентябре этого года премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности в случае победы на парламентских выборах аннексировать часть Западного берега. В настоящее время в поселениях (включая Восточный Иерусалим) проживают около полумиллиона евреев.

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