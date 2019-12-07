Неизвестные открыли огонь по протестующим в Багдаде

По меньшей мере шесть человек стали жертвами стрельбы в Багдаде, неизвестные открыли огонь по протестующим. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинских кругах.

По данным агентства, инцидент произошел на площади Тахрир в центре Багдада. Более 20 человек получили ранения.

В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно манифестации сопровождаются насилием и беспорядками. За два месяца их жертвами стали уже более 430 человек, в том числе демонстранты и сотрудники сил безопасности, около 20 тыс. человек пострадали. На фоне этих событий премьер-министр Адель Абдель Махди подал 30 ноября в отставку, которая была утверждена 1 декабря парламентом.

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