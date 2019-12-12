Протестующие в Багдаде выдвинули требования к кандидатам на пост премьера Ирака

Иракские протестующие, отказывающиеся покидать площадь Тахрир в центре Багдада, огласили свои требования к претендентам на пост премьер-министра страны. Список из семи условий, которым должен соответствовать будущий глава правительства, опубликовал информационный портал "Мавазин ньюс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, по мнению участников акций протеста, кандидат на должность руководителя кабинета - это независимый политик, не связанный с партиями или политическими движениями; он не является выходцем из правительства, парламента или каких-либо местных органов власти; не имеет двойного или иного, кроме иракского, гражданства; не старше 55 лет; не претендует на участие в будущем в выборах в парламент; не запятнан коррупцией; смел, честен и реагирует на требования народа.

Как передает в связи с этим издание Al-Sabah al-Jadeed, "большинство депутатов склонно согласиться с требованиями протестующих". "Парламент разделился на две группы: первая, состоящая из 30% депутатов, стремится сохранить прежний механизм и принцип избрания премьер-министра, которого должен определить парламентский блок, вторая группа - и это большинство - такой подход отвергает", - сообщил изданию депутат Мухаммед аль-Халиди. По его словам, "парламентарии вынуждены согласиться с тем, что новый премьер должен быть человеком неангажированным без опыта политической деятельности или работы в органах власти, начиная с 2003 года, а также иметь только иракское гражданство и получить одобрение улицы".

Тем временем через три дня истекает срок, отведенный по конституции для определения кандидата на пост главы правительства вместо ушедшего в отставку 30 ноября Аделя Абдель Махди. Претендента на эту должность до сих пор нет. Две из трех основных фракций в парламенте, занимающих первые позиции по числу депутатов, отказались от участия в данном процессе.

В центре Багдада продолжается многотысячный митинг, участники которого добиваются скорейшего формирования нового правительства, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Протестующие отказываются расходиться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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