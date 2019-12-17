Эмир Кувейта назначил новое правительство

Эмир Кувейта во вторник выпустил указ о назначении нового правительства во главе с премьер-министром Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, который ранее был министром иностранных дел эмирата. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA.

Главой МИД и вице-премьером стал ранее занимавший должность помощника министра иностранных дел по протоколу Ахмед ан-Насир. Министром обороны и вице-премьером стал Ахмед Мансур аль-Ахмед ас-Сабах, который ранее возглавлял управление по спорту. Анас ас-Салих назначен главой МВД. Глава совета директоров национальной нефтяной компании Кувейта Халид Али Мухаммед аль-Фадыль стал министром нефти, электроэнергии и водных ресурсов. Один из наиболее чувствительных постов в правительстве в свете обвинений в коррупции в качестве главы минфина заняла женщина - Марьям аль-Акиль, которая ранее была госминистром по экономическим делам.

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