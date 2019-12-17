Эмир Кувейта назначил новое правительство

17 декабря 2019 13:26 (UTC+04:00)

Эмир Кувейта во вторник выпустил указ о назначении нового правительства во главе с премьер-министром Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, который ранее был министром иностранных дел эмирата. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA.

Главой МИД и вице-премьером стал ранее занимавший должность помощника министра иностранных дел по протоколу Ахмед ан-Насир. Министром обороны и вице-премьером стал Ахмед Мансур аль-Ахмед ас-Сабах, который ранее возглавлял управление по спорту. Анас ас-Салих назначен главой МВД. Глава совета директоров национальной нефтяной компании Кувейта Халид Али Мухаммед аль-Фадыль стал министром нефти, электроэнергии и водных ресурсов. Один из наиболее чувствительных постов в правительстве в свете обвинений в коррупции в качестве главы минфина заняла женщина - Марьям аль-Акиль, которая ранее была госминистром по экономическим делам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кувейт выступил против новых санкций в отношении Ирана
Политика 14 декабря 14:13
Кувейтcкая авиакомпания может запустить регулярные рейсы в Казахстан
Транспорт 9 декабря 20:18
Кувейтский фонд выделил Узбекистану кредит на $30 млн
Бизнес 29 ноября 17:41
Кувейтские компании будут участвовать в промышленных проектах Узбекистана
Бизнес 19 ноября 15:02
Эмир Кувейта пообещал бороться с коррупцией
Арабские страны 19 ноября 02:35
Вице-премьер Кувейта: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения будет успешным для структуры
Политика 26 октября 10:23
Лента новостей
Новое правительство Финляндии получило вотум доверия парламента
Европа 13:55
В Грузии снизилась добыча сырой нефти
Энергетика 13:47
В Азербайджане будут созданы центры для пенсионеров
Общество 13:44
АЖД: Для соединения БТК с Нахчываном через Турцию должна пройти ж/д ветка протяженностью 280 км
Транспорт 13:35
Узбекистан запускает два новых ж/д направления в Россию
Транспорт 13:29
Ашхабад и Исламабад обсудят страхование поставок газа по ТАПИ через Афганистан
Энергетика 13:27
В Азербайджане откроется центр социальной адаптации для бывших заключенных
Общество 13:22
Проармянских конгрессменов обвинили в поддержке погрязшего в коррупции "Фонда Армении"
Политика 13:19
АЖД: Началось проектирование железной дороги в Шахдаг
Транспорт 13:17