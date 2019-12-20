Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих

20 декабря 2019 07:18 (UTC+04:00)

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, президентом Бархамом Салехом и спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси и призвал их защитить участников протестов и журналистов, которые освещают акции. Об этом, как передает Trend, сообщила в заявлении официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

"Замгоссекретаря Хейл обсудил двусторонние и региональные вопросы, включая последствия протестов в Ираке и в регионе. Замгоссекретаря призвал предпринять шаги по защите протестующих, журналистов и активистов гражданского общества от убийств и насилия со стороны вооруженных группировок", - заявила Ортагус.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о своей готовящейся отставке, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.

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