Лидер радикальной группировки уничтожен в сирийском Идлибе

22 декабря 2019 15:45 (UTC+04:00)

Лидер одной из террористических группировок, действующих на территории Сирии, уничтожен в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) международной коалиции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По имеющейся информации, главарь экстремистской организации "Хурас ад-Дин" ("Стражи религии") был ликвидирован во время атаки БПЛА в провинции Идлиб, расположенной на севере страны. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором в то время находился террорист. Подробности этой операции не приводятся.

Официальных комментариев командования международной коалиции по данному поводу не имеется.

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