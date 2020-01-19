Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене

19 января 2020 00:43 (UTC+04:00)

Отделение Международного красного креста (МККК) в Йемене сообщает о 3 миллионах беженцев из-за продолжающейся войны в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Война в Йемене стала причиной появления более 3 миллионов беженцев, лишенных крова…, 83% из числа беженцев женщины и дети", - сообщается на странице миссии в Twitter.

Ранее отделение МККК в Йемене инрформировало, что восемь из 10 граждан Йемена нуждаются в помощи, чтобы обеспечить минимальные потребности для жизни. Семь из 10 граждан не имеют возможности получить медицинскую помощь. При этом 17,8 миллиона йеменцев не имеют доступа к чистой воде.

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