На северо-востоке Алжира разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 потерпел крушение в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке Алжира в понедельник вечером. Об этом во вторник сообщил алжирский телеканал En Nahar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, оба летчика, находившиеся на борту истребителя, погибли.

На место происшествия немедленно выехали медики и сотрудники сил безопасности.

С 2006 года Алжир заключил с РФ несколько контрактов на поставку истребителей Су-30МКИ(А). По данным на 2019 год, общее число машин этого типа в военно-воздушных силах Алжира составляет 58 единиц.

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