СМИ назвали причину смерти Хосни Мубарака

Причиной смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака стала хроническая недостаточность почек, сообщила газета el-Watan со ссылкой на разрешение на погребение, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мубарак скончался во вторник в Каире в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.

"Причины смерти: хроническая почечная недостаточность", - говорится в опубликованном газетой документе.

Сторонник экс-президента Египта Хосни Мубарака возле больницы в Каире

В разрешении на погребение указано имя экс-президента, его возраст на момент смерти – 91 год, и дата кончины - 25 февраля.

Ранее адвокат Мубарака Фарид ад-Диб заявил, что похороны Мубарака состоятся в среду с воинскими почестями по приказу нынешнего президента страны Абдельфаттаха ас-Сиси.