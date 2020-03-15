Российские и турецкие военные начали первое патрулирование в Идлибе

Российские и турецкие военные начали первое совместное патрулирование трассы М-4 в сирийском Идлибе в рамках договоренностей между лидерами России и Турции 5 марта в Москве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В первом совместном патрулировании 15 марта от России участвует взвод военной полиции на бронетехнике. Организует патрулирование совместный российско-турецкий координационный центр.

Совместный патруль начал движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба). В рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 накануне проведена инженерная разведка маршрута патрулирования.

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.