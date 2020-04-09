Коронавирус проник в династию Сауд - заразились 150 человек
Вирус COVİD-19 был обнаружен у 150 членов королевской семьи Саудовской Аравии, включая губернатора Эр-Рияда Фейсала бин Бандара бин Абдулазиза, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению газеты "Нью-Йорк Таймс", по данным двух врачей Королевской больницы в столице и двух других источников из династии, в Саудовской Аравии, где первый случай вируса короны был обнаружен 6 недель назад, 150 членов династии Сауд, в том числе губернатор Эр-Рияда Фейсал бин Бандар бин Абдулазиз, были заражены коронавирусом.
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