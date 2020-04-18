Армия Ливана применила слезоточивый газ против демонстрантов в городе Триполи

Столкновения между патрулями ливанской армии и демонстрантами произошли в пятницу в городе Триполи в 90 км к северу от Бейрута. Как передал новостной портал Lubnan 24, военнослужащие применили слезоточивый газ против активистов протестного движения, которые бросали в них камни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотни человек вышли на площадь Нур в центре северной столицы Ливана после вступления в силу комендантского часа, который действует с семи вечера до пяти утра. По информации портала, только у небольшого числа участников акции были на лицах защитные маски.

Демонстранты потребовали от правительства остановить рост цен и падение курса национальной валюты - ливанского фунта, обесценившегося более чем на 80%. "Жизненные условия ухудшаются на фоне введенного властями обязательного карантина из-за угрозы эпидемии коронавируса, все больше людей теряют работу и разоряются", - заявил на митинге активист по имени Керим. Он призвал кабинет во главе с премьер-министром Хасаном Диабом "принять срочные меры по защите социальных прав граждан".