Самолет ВВС США разбился при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке

Военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США, при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, в результате ЧП пострадали четыре военнослужащих, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что инцидент, расследование которого продолжается, не связан с "действиями противника".