Самолет ВВС США разбился при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке
Военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США, при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, в результате ЧП пострадали четыре военнослужащих, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В сообщении отмечается, что инцидент, расследование которого продолжается, не связан с "действиями противника".
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