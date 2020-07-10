Правительство Марокко постановило продлить режим санитарного ЧП до 10 августа

Правительство Марокко в четверг утвердило постановление о продлении до 10 августа режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований, официальный представитель правительства Саид Амзази, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "режим санитарного ЧП продлен до 18:00 местного времени 10 августа на всей территории страны в рамках усилий по борьбе с пандемией коронавируса". Он также добавил, что утвержденный проект постановления был представлен на заседании правительства министром внутренних дел Абдельуафи Лафтитом.

Как ранее объясняли власти, режим санитарного ЧП представляет собой правовые рамки, внутри которых правительство имеет возможность усиливать или, наоборот, смягчать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.

При этом власти Марокко с июня начали постепенно смягчать ограничительные предписания. В минувшем месяце в два этапа были сняты запреты на ведение торговой и коммерческой деятельности, затем разрешен внутренний туризм и внутренние авиаперелеты, восстановлено транспортное и железнодорожное сообщение между городами.