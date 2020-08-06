Азербайджан разрушает миф о «непобедимой армянской диаспоре»

Арабские страны 6 августа 2020 11:52 (UTC+04:00)
Азербайджан разрушает миф о «непобедимой армянской диаспоре»

Руфиз Хафизоглу

Столица Ливана, сказочный Бейрут – некогда известный как "Париж арабского мира" с середины прошлого века переживает тяжелые времена. Гражданская война, политические и религиозные противоречия долгие годы не давали развиваться этой маленькой стране с очень богатой культурой.

«Тот кто управляет Ливаном, а точнее Бейрутом, тот и правит Ближним Востоком» - не без основания говорят в этой стране. И действительно, в Ливане исторически сталкиваются интересы не только соседних Сирии и Израиля, но и Турции, России, США и других западных стран.

Между тем, как известно, политический хаос, военные столкновения и гражданские войны часто питают благодатную почву для расцвета террористических организаций.

Так, одна из них - одиозная ASALA была создана в 1975 году в Бейруте в период гражданской войны ливанским армянином Акопом Акопяном, который принимал участие в операциях палестинских вооруженных формирований в начале семидесятых.

Ливан, будучи арабской страной, является членом Организации исламского сотрудничества. И было бы логично ожидать от него безоговорочной поддержки Баку в вопросе армяно-азербайджанского конфликта. Но, к большому сожалению, власти Ливана до сих пор так и не оказали столь необходимой политической поддержки Азербайджану. Лишь однажды экс-премьер Ливана Саад Аль Харири сказал, что его страна выступает за мирное решение нагорно-карабахского конфликта.

Безусловно, основной причиной такого парадоксального поведения является влияние армянской общины, армянского лобби на власти Ливана.

Тем не менее, несмотря на некорректный политический курс официального Бейрута, рядовым ливанцам основательно надоели выдумки армян, позиционирующих себя якобы «многострадальной нацией».

Как известно, четвертого августа в бейрутском порту произошел сильный взрыв, в результате которого погибли сотни и были ранены более четырех тысяч ливанцев. Весь мир был шокирован этим инцидентом.

По одной из версий причиной взрыва стали 2700 тонн аммиачной селитры, хранящейся в портовых складах.

Мировые лидеры выразили соболезнования Президенту Ливана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду так же направил Президенту Ливана Мишелю Ауну письмо с соболезнованиями, в котором выражается солидарность азербайджанского народа с народом Ливана.

«Азербайджанская Республика окажет дружественной Ливанской Республике финансовую помощь с целью ликвидации последствий трагедии», - говорится в письме главы азербайджанского государства.

В тот же день премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Ливану.

Согласно распоряжению, учитывая потребность Ливана в гуманитарной помощи для ликвидации последствий случившейся трагедии, в целях оказания этой стране финансовой помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда министерству иностранных дел Азербайджана выделяются средства в размере манатного эквивалента одного миллиона долларов США.

Министерству финансов было поручено обеспечить выплату выделенных средств в установленном порядке. Распоряжение вступило в силу с даты подписания.

То есть в то время как главы других стран, и в том числе якобы дружественной Ливану Армении, озвучивали рутинные заявления, Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева поступил щедро и очень гуманно.

Безусловно, народ Ливана прекрасно понимает, что сменой аватаров в социальных сетях в знак солидарности с пострадавшими, как это сделали некоторые политические лидеры и представители армянской общины в этой стране, не излечить раненых и не унять сердечную боль родных и близких погибших. Недаром говорят, что друг познается в беде.

Таким образом, оказав Ливану нужную и своевременную финансовую помощь, официальный Баку вновь продемонстрировал всему миру то, насколько дороги общечеловеческие ценности азербайджанскому народу и государству.

Нет сомнений, что данный жест Азербайджана оставит неизгладимый след в сердцах ливанцев, тем самым разрушив миф о братском отношении армян к народу Ливана, и раскроет ливанцам глаза на то, кто им истинный друг.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора АМИ Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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