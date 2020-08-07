ЕС направил в Ливан 300 спасателей с техникой в связи со взрывом в Бейруте

Арабские страны 7 августа 2020 18:37 (UTC+04:00)
ЕС направил в Ливан 300 спасателей с техникой в связи со взрывом в Бейруте

о меньшей мере 300 спасателей из государств ЕС уже прибыли с техникой в Бейрут для оказания помощи в ликвидации последствий взрыва в морском порту города, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"300 спасателей из стран Евросоюза с техникой прибыли в Бейрут, ЕС также направил [в Ливан] экстренные поставки медицинских средств", - сказал он. Мамер также отметил, что Еврокомиссия уже выделила Ливану €33 млн экстренной помощи.

Кроме того, ЕК призвала страны сообщества выделять дополнительные средства Ливану, распределение которых готов координировать Брюссель.

Мощный взрыв на складе в порту прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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