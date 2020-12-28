Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за нового штамма COVID

Саудовская Аравия решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства, распространенном Саудовским агентством новостей SPA, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Двадцать первого декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. Примеру Саудовской Аравии последовали другие страны в регионе — Оман и Кувейт. Однако в воскресенье Оман объявил об открытии границ с 29 декабря.

"Приостановка международного авиасообщения, за исключением экстренных случаев, а также запрет на пересечение морских и сухопутных границ королевства продлеваются еще на неделю из-за обнаружения нового штамма коронавируса в ряде стран и для изучения ситуации еще в течение недели", — отмечается в сообщении МВД.

При этом запрет не касается грузовых перевозок, те, кто не являются подданными Саудовской Аравии, тоже могут покинуть страну на самолетах.

С начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено свыше 362,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, из заболевших умерли 6 185 человек, более 353 тысяч полностью выздоровели.