Власти Ливана закрывают страну на 11 дней из-за роста числа инфицированных коронавирусом

Круглосуточный комендантский час вступил в силу в полночь (02:00 GMT+4) в Ливане и будет действовать до 25 января. Власти закрывают страну на 11 дней на фоне роста числа инфицированных граждан и летальных исходов из-за коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По решению Высшего совета обороны республики, с четверга прекращают работу все госучреждения и частные фирмы, закрываются кинотеатры, библиотеки, музеи, банкетные залы, стадионы и казино. Школы и университеты переходят полностью на дистанционное обучение. Введен запрет на прогулки в муниципальных парках и на набережных, перемещение по городу разрешено только в самых крайних случаях. Продовольственные магазины, пекарни и столовые будут осуществлять доставку продуктов населению по заказу.

Предыдущий локдаун вводился в Ливане с 14 по 30 ноября, но из-за бойкота со стороны населения был прерван спустя неделю. Ранее в разгар пандемии страна была изолирована от внешнего мира с 16 марта по конец мая.

В среду в Ливане было выявлено 4 998 новых случаев заражения, еще 35 граждан умерли от коронавируса. ПЦР-тестирование прошли 27 672 человека, при этом положительный результат зафиксирован у 17,1%. За сутки госпитализирован 1 651 пациент, из них 627 помещены в отделения интенсивной терапии и еще 176 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с 21 февраля коронавирус был выявлен у 231 936 граждан, от инфекции излечились 145 873, а число смертельных исходов составило 1 740.