В Марокко выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

Министерство здравоохранения Марокко сообщило в понедельник вечером о выявлении на территории страны первого случая "британского" штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, штамм был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца, который прибыл из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель. У инфицированного не наблюдается каких-либо симптомов. Он находится в Касабланке, помещен в изоляцию, отметили в Минздраве. Лечение заразившегося осуществляется в соответствии с действующим в Марокко санитарным протоколом.

По данным на вечер 18 января, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 460 тыс. Со 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 7 977 человек, выздоровели более 435 тыс. пациентов.